При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.

Отмечается, что инцидент произошёл во время вечеринки, посвящённой Хеллоуину, вечером во вторник, 29 октября.

По данным пожарной службы города, в результате произошедшего погибли трое мужчин, девять человек были госпитализированы.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, полиция ведёт поиск преступника.

Также уточняется, что рядом с домом было обнаружено множество гильз.

Ранее стало известно, что в американском штате Техас в результате стрельбы на студенческой вечеринке погибли два человека, 16 получили ранения.

В начале октября в американском Канзас-Сити в ходе стрельбы во время вечеринки в одном из частных баров города погибли четыре человека, пятеро были ранены.