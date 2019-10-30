При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Короткая ссылка
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.

Отмечается, что инцидент произошёл во время вечеринки, посвящённой Хеллоуину, вечером во вторник, 29 октября. 

По данным пожарной службы города, в результате произошедшего погибли трое мужчин, девять человек были госпитализированы.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, полиция ведёт поиск преступника.

Также уточняется, что рядом с домом было обнаружено множество гильз.

Ранее стало известно, что в американском штате Техас в результате стрельбы на студенческой вечеринке погибли два человека, 16 получили ранения.

В начале октября в американском Канзас-Сити в ходе стрельбы во время вечеринки в одном из частных баров города погибли четыре человека, пятеро были ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить