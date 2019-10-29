WP: устроивший стрельбу в редакции газеты в США признал вину

Застреливший пятерых человек в июне 2018 года в редакции американского издания Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд, Джеррод Рамос признал вину в совершении преступления.

Как сообщает газета The Washington Post, обвиняемый признал вину в окружном суде всего за несколько дней до начала судебных слушаний.

28 июня 2018 года в редакции издания Capital Gazette произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Стрелком оказался 39-летний Джеррод Рамос, который ранее подавал на газету в суд за клевету.

В июле 2018 года Рамосу были предъявлены обвинения по 23 пунктам, в том числе в пяти убийствах первой степени.