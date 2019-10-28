Два человека пострадали при стрельбе в мечети на юге Франции

В городе Байонна на юге Франции 80-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети, в результате произошедшего пострадали два человека.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, стрельба произошла 28 октября днём. Один из пострадавших получил тяжёлые ранения.

Подозреваемого задержали в его доме. В машине у нападавшего нашли газовый баллон и оружие.

Мужчина признался в совершённом нападении. Его мотивы пока неизвестны.

9 октября в районе еврейского кладбища недалеко от синагоги в немецком Галле произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.