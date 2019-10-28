Два человека пострадали при стрельбе в мечети на юге Франции
- Reuters
Об этом сообщает Le Parisien.
По информации издания, стрельба произошла 28 октября днём. Один из пострадавших получил тяжёлые ранения.
Подозреваемого задержали в его доме. В машине у нападавшего нашли газовый баллон и оружие.
Мужчина признался в совершённом нападении. Его мотивы пока неизвестны.
9 октября в районе еврейского кладбища недалеко от синагоги в немецком Галле произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.