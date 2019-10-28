Два человека пострадали при стрельбе в мечети на юге Франции

Короткая ссылка
В городе Байонна на юге Франции 80-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети, в результате произошедшего пострадали два человека.
Два человека пострадали при стрельбе в мечети на юге Франции
  • Reuters

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, стрельба произошла 28 октября днём. Один из пострадавших получил тяжёлые ранения.

Подозреваемого задержали в его доме. В машине у нападавшего нашли газовый баллон и оружие.

Мужчина признался в совершённом нападении. Его мотивы пока неизвестны. 

9 октября в районе еврейского кладбища недалеко от синагоги в немецком Галле произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить