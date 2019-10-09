Два человека погибли в результате стрельбы в Германии

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RT
В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестные открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Об этом говорится в опубликованном заявлении местной полиции.
Два человека погибли в результате стрельбы в Германии
  • Reuters
  • © Marvin Gaul

«По предварительным данным, два человека погибли в Галле. Было произведено несколько выстрелов. Преступники скрылись», — сообщает в Twitter местная полиция.

Уточняется, что правоохранительные органы ведут поиски преступников и также призывают местных жителей не выходить на улицу.

В сентябре полиция Нидерландов сообщила о гибели трёх человек в результате стрельбы в городе Дордрехт.

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