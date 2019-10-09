Два человека погибли в результате стрельбы в Германии
- Reuters
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«По предварительным данным, два человека погибли в Галле. Было произведено несколько выстрелов. Преступники скрылись», — сообщает в Twitter местная полиция.
Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019
Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910
Уточняется, что правоохранительные органы ведут поиски преступников и также призывают местных жителей не выходить на улицу.
В сентябре полиция Нидерландов сообщила о гибели трёх человек в результате стрельбы в городе Дордрехт.