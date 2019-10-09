Два человека погибли в результате стрельбы в Германии

В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестные открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Об этом говорится в опубликованном заявлении местной полиции.

«По предварительным данным, два человека погибли в Галле. Было произведено несколько выстрелов. Преступники скрылись», — сообщает в Twitter местная полиция.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Уточняется, что правоохранительные органы ведут поиски преступников и также призывают местных жителей не выходить на улицу.

В сентябре полиция Нидерландов сообщила о гибели трёх человек в результате стрельбы в городе Дордрехт.