В ходе протестов, которые проходят в Барселоне, на стрингера Ruptly напали демонстранты, протестующие против независимости Каталонии.

Отмечается, что участники протеста набросились на стрингера с палками в момент, когда он снимал, как активист пытался стащить каталонский флаг с балкона здания.

В настоящее время со стрингером всё в порядке.

Сообщалось, что за неделю протестных акций, с 14 по 20 октября, в Барселоне за медицинской помощью обратились почти 600 человек, а ущерб, нанесённый беспорядками, может составить €2,7 млн.

Протестные акции в Барселоне начались после того, как судом был вынесен приговор каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году.

Подробности — в материале RT.