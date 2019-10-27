В Барселоне на стрингера Ruptly напали демонстранты

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В ходе протестов, которые проходят в Барселоне, на стрингера Ruptly напали демонстранты, протестующие против независимости Каталонии.

Отмечается, что участники протеста набросились на стрингера с палками в момент, когда он снимал, как активист пытался стащить каталонский флаг с балкона здания.

В настоящее время со стрингером всё в порядке.

Сообщалось, что за неделю протестных акций, с 14 по 20 октября, в Барселоне за медицинской помощью обратились почти 600 человек, а ущерб, нанесённый беспорядками, может составить €2,7 млн.

Протестные акции в Барселоне начались после того, как судом был вынесен приговор каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году.

Подробности — в материале RT.

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