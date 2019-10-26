МИД Германии сообщил о временном характере операции Турции в Сирии
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«Следует рассчитывать на то, что Турция ненадолго останется на государственной территории Сирии. Об этом мы сегодня также поговорили, и это ещё раз было подтверждено», — сказал Маас, добавив, что приветствует такое решение.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
25 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США ввести санкции в отношении Турции в случае открытия турецкими вооружёнными силами огня по отрядам курдов, которые покидают «зону безопасности» на севере Сирии.