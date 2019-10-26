МИД Германии сообщил о временном характере операции Турции в Сирии

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Турция заверила, что пребывание её вооружённых сил на северо-востоке Сирии является временным, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.
МИД Германии сообщил о временном характере операции Турции в Сирии
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Следует рассчитывать на то, что Турция ненадолго останется на государственной территории Сирии. Об этом мы сегодня также поговорили, и это ещё раз было подтверждено», — сказал Маас, добавив, что приветствует такое решение.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

25 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США ввести санкции в отношении Турции в случае открытия турецкими вооружёнными силами огня по отрядам курдов, которые покидают «зону безопасности» на севере Сирии.

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