МИД Германии сообщил о временном характере операции Турции в Сирии

Турция заверила, что пребывание её вооружённых сил на северо-востоке Сирии является временным, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

Об этом информирует ТАСС.

«Следует рассчитывать на то, что Турция ненадолго останется на государственной территории Сирии. Об этом мы сегодня также поговорили, и это ещё раз было подтверждено», — сказал Маас, добавив, что приветствует такое решение.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

25 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США ввести санкции в отношении Турции в случае открытия турецкими вооружёнными силами огня по отрядам курдов, которые покидают «зону безопасности» на севере Сирии.