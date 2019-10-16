Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что Турция заверила российскую сторону, что будет уважать территориальную целостность Сирии.
Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент России Владимир Путин поддерживает диалог с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу военной операции Турции в Сирии.

«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сказал он.

Ранее Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий международной коалиции.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В этот же день турецкая армия приступила к наземной части военной операции.

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