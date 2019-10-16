Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что Турция заверила российскую сторону, что будет уважать территориальную целостность Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент России Владимир Путин поддерживает диалог с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу военной операции Турции в Сирии.

«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сказал он.

Ранее Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий международной коалиции.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В этот же день турецкая армия приступила к наземной части военной операции.