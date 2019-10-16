Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, президент России Владимир Путин поддерживает диалог с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу военной операции Турции в Сирии.
«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сказал он.
Ранее Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий международной коалиции.
9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В этот же день турецкая армия приступила к наземной части военной операции.