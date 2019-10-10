Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции

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Военная операция Турции в Сирии стала следствием действий международной коалиции в нескольких сирийских районах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции
  • Reuters

«Эта операция стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнёры по коалиции... Мы давно предупреждали их не экспериментировать с этим», — цитирует российского дипломата ТАСС.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В этот же день турецкая армия приступила к наземной части военной операции.

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.

10 октября Эрдоган отметил, что турецким военным удалось ликвидировать «109 террористов» с начала операции. Президент добавил, что если Евросоюз назовёт эту операцию вторжением, Турция откроет свои границы и «выпустит в Европу 3,6 млн беженцев».

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