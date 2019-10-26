Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии

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Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждался вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии», — говорится в заявлении.

В совещании, в частности, участвовали премьер-министр страны Дмитрий Медведев, а также председатели Совета Федерации и Госдумы, секретарь Совбеза и главы МВД, Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

В ходе встречи Путин также рассказал о содержании своих контактов на полях завершившегося в Сочи саммита Россия — Африка.

Ранее состоялись переговоры глав генштабов ВС России и Турции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что продолжается кропотливая и сложная работа по урегулированию обстановки на границе Турции и Сирии.

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