В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Сирии и Турции
- РИА Новости
«В настоящее время происходит развёртывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых договорённостей и закреплённых в меморандуме договорённостей ведётся конкретная работа», — сказал он журналистам.
Ранее около 300 военных полицейских России прибыли в Сирию для выполнения специальных задач на сирийско-турецкой границе.
23 октября Минобороны представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.