В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Сирии и Турции

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Ситуация на севере Сирии не может нормализоваться в одночасье, и исключать шерховатости на первых стадиях урегулирования нельзя, однако кропотливая и сложная работа проводится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Сирии и Турции
  • РИА Новости

«В настоящее время происходит развёртывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых договорённостей и закреплённых в меморандуме договорённостей ведётся конкретная работа», — сказал он журналистам.

Ранее около 300 военных полицейских России прибыли в Сирию для выполнения специальных задач на сирийско-турецкой границе.

23 октября Минобороны представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.

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