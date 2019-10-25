Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на странице турецкого оборонного ведомства в Twitter.

«В ходе переговоров обсуждались ситуация в сфере безопасности в Сирии и повседневные события», — отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

24 октября заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.

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