Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.

Соответствующее заявление опубликовано на странице турецкого оборонного ведомства в Twitter.

«В ходе переговоров обсуждались ситуация в сфере безопасности в Сирии и повседневные события», — отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

24 октября заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.