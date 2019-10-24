Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Министры обсудили ход реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана в Сочи 22 октября», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что стороны условились продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.