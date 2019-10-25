Трамп: США введут санкции против Турции в случае стрельбы по курдам

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединённых Штатов ввести санкции в отношении Турции в случае открытия турецкими вооружёнными силами огня по отрядам курдов, которые покидают зону безопасности на севере Сирии.

«Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская военная полиция способствует выводу «подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров» от границы.