Трамп: США введут санкции против Турции в случае стрельбы по курдам
- Reuters
«Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений», — написал Трамп в Twitter.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская военная полиция способствует выводу «подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров» от границы.