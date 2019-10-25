Трамп: США введут санкции против Турции в случае стрельбы по курдам

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединённых Штатов ввести санкции в отношении Турции в случае открытия турецкими вооружёнными силами огня по отрядам курдов, которые покидают зону безопасности на севере Сирии.
Трамп: США введут санкции против Турции в случае стрельбы по курдам
  • Reuters

«Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская военная полиция способствует выводу «подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров» от границы.

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