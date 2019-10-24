Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии

Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, сообщил турецкий президент Реждеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Anadolu.

#BREAKING Turkey plans to build hospitals, schools in northern Syria safe-zone, ensure voluntary return of refugees, says Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 24, 2019

Как уточнил глава государства, таким образом Анкара обеспечит добровольное возвращение беженцев домой.

Ранее российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.

В Москве пообещали реализовать меморандум с Турцией по Сирии без насилия.

Соглашение между Москвой и Анкарой было подписано 22 октября в Сочи в ходе переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.