Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии

Короткая ссылка
Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, сообщил турецкий президент Реждеп Тайип Эрдоган.
Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

Как уточнил глава государства, таким образом Анкара обеспечит добровольное возвращение беженцев домой.

Ранее российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.

В Москве пообещали реализовать меморандум с Турцией по Сирии без насилия.

Соглашение между Москвой и Анкарой было подписано 22 октября в Сочи в ходе переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить