Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
#BREAKING Turkey plans to build hospitals, schools in northern Syria safe-zone, ensure voluntary return of refugees, says Erdogan— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 24, 2019
Как уточнил глава государства, таким образом Анкара обеспечит добровольное возвращение беженцев домой.
Ранее российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.
В Москве пообещали реализовать меморандум с Турцией по Сирии без насилия.
Соглашение между Москвой и Анкарой было подписано 22 октября в Сочи в ходе переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.