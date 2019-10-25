Рухани: сотрудничество России, Ирана и Турции принесло мир в Сирию

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что сотрудничество России, Ирана и Турции в рамках астанинского процесса принесло мир и стабильность в большинство сирийских районов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудничество Ирана, России и Турции в рамках астанинского формата принесло мир и стабильность в большинство районов Сирии, и миллионы людей вернулись на родину», — сказал Рухани.

Ранее главы иранского и турецкого МИД Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на севере Сирии, астанинский процесс после соглашения России и Турции о завершении военной операции «Источник мира».

22 октября в Сочи состоялись переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых стороны договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военных в зону за пределами турецкой операции в САР.