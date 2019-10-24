Зариф и Чавушоглу обсудили на встрече в Баку развитие ситуации в Сирии

Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели встречу в Баку, в ходе которой обсудили ситуацию на севере Сирии после соглашения Москвы и Анкары о завершении военной операции «Источник мира».

«В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы», — приводит РИА Новости сообщение МИД Ирана.

Ранее в Иране назвали позитивным шагом достигнутые договорённости между Россией и Турцией по Сирии.

22 октября президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи достигли соглашения о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в зону за пределами турецкой операции в Сирии.

Впоследствии в МИД Турции уточнили, что Анкара при этом намерена продолжить защищать статус-кво в регионе.