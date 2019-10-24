Зариф и Чавушоглу обсудили на встрече в Баку развитие ситуации в Сирии
- Reuters
«В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы», — приводит РИА Новости сообщение МИД Ирана.
Ранее в Иране назвали позитивным шагом достигнутые договорённости между Россией и Турцией по Сирии.
22 октября президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи достигли соглашения о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в зону за пределами турецкой операции в Сирии.
Впоследствии в МИД Турции уточнили, что Анкара при этом намерена продолжить защищать статус-кво в регионе.