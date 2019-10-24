Зариф и Чавушоглу обсудили на встрече в Баку развитие ситуации в Сирии

Короткая ссылка
Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели встречу в Баку, в ходе которой обсудили ситуацию на севере Сирии после соглашения Москвы и Анкары о завершении военной операции «Источник мира».
Зариф и Чавушоглу обсудили на встрече в Баку развитие ситуации в Сирии
  • Reuters

«В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы», — приводит РИА Новости сообщение МИД Ирана. 

Ранее в Иране назвали позитивным шагом достигнутые договорённости между Россией и Турцией по Сирии.

22 октября президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи достигли соглашения о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в зону за пределами турецкой операции в Сирии.

Впоследствии в МИД Турции уточнили, что Анкара при этом намерена продолжить защищать статус-кво в регионе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить