В Иране оценили соглашение Турции и России по прекращению огня в Сирии

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави прокомментировал договорённости российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по прекращению огня в Сирии.

«Соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня на севере Сирии является позитивным шагом», — приводит ТАСС слова Мусави.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в соответствии с соглашениями с США и Россией Анкара завершает военную операцию «Источник мира», однако это не означает, что Турция полностью уйдёт из Сирии.

Во вторник, 22 октября, в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана.

Стороны договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военных в зону за пределами турецкой операции в САР.