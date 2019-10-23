В Иране оценили соглашение Турции и России по прекращению огня в Сирии
«Соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня на севере Сирии является позитивным шагом», — приводит ТАСС слова Мусави.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в соответствии с соглашениями с США и Россией Анкара завершает военную операцию «Источник мира», однако это не означает, что Турция полностью уйдёт из Сирии.
Во вторник, 22 октября, в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана.
Стороны договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военных в зону за пределами турецкой операции в САР.