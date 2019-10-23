В МИД Турции заявили о намерении сохранить присутствие в Сирии

Завершение военной операции «Источник мира» не означает, что Турция полностью уйдёт из Сирии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.

По его словам, в соответствии с соглашениями с США и Россией Анкара завершает операцию.

«Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем своё присутствие», — сказал министр.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция продолжит защищать статус-кво в регионе.

Накануне в Сочи прошли переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, встреча длилась более шести часов.

Стороны договорились, что в зону за пределами турецкой операции в САР будут введены российская военная полиция и сирийские военные.