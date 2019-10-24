В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

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В Кремле выразили уверенность, что все иностранные военнослужащие, незаконно находящиеся в Сирии, должны покинуть эту страну. Об этом сообщает РИА Новости.
В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии
  • Reuters

«Только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, конечной целью является полный вывод любых зарубежных вооружённых сил с территории САР.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах страны.

22 октября в Сочи прошла шестичасовая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Стороны договорились о вводе в зону за пределами турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Позднее Минфин Соединённых Штатов объявил о снятии санкций с Анкары.

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