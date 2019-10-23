В ООН прокомментировали соглашение России и Турции по Сирии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в курсе состоявшихся переговоров между Россией и Турцией по ситуации в Сирии и приветствует любые усилия по деэскалации ситуации в регионе.
В ООН прокомментировали соглашение России и Турции по Сирии
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Мы следим тщательно за ситуацией на северо-востоке Сирии. Мы в курсе вчерашних переговоров между Россией и Турцией и заявления Турции о том, что на данном этапе нет потребности в проведении новой операции за пределами зоны, где проводилась нынешняя операция», — цитирует РИА Новости Хака.

Он добавил, что Гутерреш «приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с уставом ООН и международным гуманитарным правом».

22 октября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров, которые длились более шести часов, сторонам удалось договорится, что с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.

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