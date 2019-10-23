Три турецких министра исключены из списка санкций США

Министерство финансов США сняло санкции, введённые против глав Министерства национальной обороны, МВД и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

«В результате прекращения огня (на северо-востоке Сирии. — RT) и по указанию президента Дональда Трампа казначейство исключает из списка два министерства Турции и трёх высокопоставленных должностных лиц страны», — сказал американский министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил снять санкции против Турции.

Санкции были введены 14 октября в связи с военной операцией Турции в Сирии, которая началась 9 октября.