Три турецких министра исключены из списка санкций США

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Министерство финансов США сняло санкции, введённые против глав Министерства национальной обороны, МВД и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.
Три турецких министра исключены из списка санкций США
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«В результате прекращения огня (на северо-востоке Сирии. — RT) и по указанию президента Дональда Трампа казначейство исключает из списка два министерства Турции и трёх высокопоставленных должностных лиц страны», — сказал американский министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил снять санкции против Турции.

Санкции были введены 14 октября в связи с военной операцией Турции в Сирии, которая началась 9 октября.

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