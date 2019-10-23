Три турецких министра исключены из списка санкций США
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«В результате прекращения огня (на северо-востоке Сирии. — RT) и по указанию президента Дональда Трампа казначейство исключает из списка два министерства Турции и трёх высокопоставленных должностных лиц страны», — сказал американский министр финансов Стивен Мнучин.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил снять санкции против Турции.
Санкции были введены 14 октября в связи с военной операцией Турции в Сирии, которая началась 9 октября.