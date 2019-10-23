Трамп поручил снять санкции с Турции

США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.

«Я поручил министру финансов снять все санкции, введённые в отношении Турции 14 октября, которые стали ответом на наступление на курдов (на северо-востоке Сирии. — RT)... Санкции будут сняты до тех пор, пока не случится что-то, что нам не понравится», — сказал Трамп журналистам.

Ранее президент США подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией.

Операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

17 октября Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.