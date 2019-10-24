Япония и Южная Корея заявили о необходимости нормализовать отношения

Премьер-министры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён в ходе переговоров согласились с необходимостью нормализации отношений, которые обострились между государствами на фоне торговых разногласий.

Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён, в ходе переговоров стороны согласились, что ситуация с натянутыми отношениями должна быть изменена, координация между государствами, а также с Вашингтоном — восстановлена.

В свою очередь Абэ заявил, что сотрудничество двух стран имеет решающее значение ввиду ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Японии, Абэ заявил, что сотрудничество двух стран «чрезвычайно важно».

Отмечается, что во время переговоров Ли Нак Ён, прибывший в Токио для участия в церемонии интронизации нового императора Нарухито, вручил Абэ письмо от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина с пожеланиями укрепления межгосударственных отношений.

Ранее Южная Корея начала процедуру подачи жалобы на Японию во Всемирную торговую организацию в связи с её шагами по ограничению экспорта.

В начале августа в Сеуле заявили об исключении Токио из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, введённые Японией в отношении Южной Кореи.