Сеул подаёт жалобу в ВТО на Токио

Южная Корея начала процедуру подачи жалобы на Японию во Всемирную торговую организацию в связи с её шагами по ограничению экспорта.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Южная Корея решила подать жалобу в ВТО на экспортные ограничения Японии, связанные с поставкой трёх важных для производства чипов и дисплеев материалов», — сказала министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Она назвала меры Японии политически мотивированным актом дискриминации, который нацелен конкретно на Южную Корею.

Ранее в Сеуле заявили об исключении Токио из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Япония ввела в отношении Южной Кореи.