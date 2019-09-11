Сеул подаёт жалобу в ВТО на Токио

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Южная Корея начала процедуру подачи жалобы на Японию во Всемирную торговую организацию в связи с её шагами по ограничению экспорта.
Сеул подаёт жалобу в ВТО на Токио
  • Reuters

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Южная Корея решила подать жалобу в ВТО на экспортные ограничения Японии, связанные с поставкой трёх важных для производства чипов и дисплеев материалов», — сказала министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Она назвала меры Японии политически мотивированным актом дискриминации, который нацелен конкретно на Южную Корею.

Ранее в Сеуле заявили об исключении Токио из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Япония ввела в отношении Южной Кореи.

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