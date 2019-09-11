Сеул подаёт жалобу в ВТО на Токио
- Reuters
Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
«Южная Корея решила подать жалобу в ВТО на экспортные ограничения Японии, связанные с поставкой трёх важных для производства чипов и дисплеев материалов», — сказала министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.
Она назвала меры Японии политически мотивированным актом дискриминации, который нацелен конкретно на Южную Корею.
Ранее в Сеуле заявили об исключении Токио из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Япония ввела в отношении Южной Кореи.