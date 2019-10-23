СМИ сообщили о желании суда Испании допросить Ассанжа

Британская сторона отклонила запрос испанского судьи Хосе де ла Мата с просьбой допросить по видеосвязи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о прослушке в эквадорском посольстве в Лондоне.

Об этом информирует El Pais.

В ответе британского полицейского бюро по информационному обмену со странами ЕС (UKCA-ECR), куда был направлен запрос Хосе де ла Мата, в качестве причин отказа были указаны «неясность» приведённых судьёй фактов и необходимость получения от него дополнительных данных.

Также отмечалось, что в Великобритании «такого рода собеседования проводятся только полицией» и в данной ситуации судья не может использовать формат видеоконференции.

По словам Хосе де ла Мата, в запросе были «описаны все факты», единственным препятствием к получению положительного ответа британской стороны на проведение опросов по видеосвязи мог бы быть статус обвиняемого по этому делу, однако Ассанж проходит здесь «как свидетель, а не обвиняемый».

По версии издания, отказ обусловлен возможным влиянием дела на «экстрадицию активиста в США».

Как пишет El Pais, документы и видео доказывают отслеживание испанской компанией Undercover Global SL разговоров Ассанжа со своими адвокатами, в которых была разработана его стратегия защиты.

Запрос с просьбой допросить Ассанжа как свидетеля был отправлен 25 сентября.

Сообщалось, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 18 ноября.