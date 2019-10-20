Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита

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Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.

«Запрос об отсрочке только что поступил. Сейчас я начну консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров Туск сообщил, что ожидает от Джонсона официального письма в связи с поддержкой британскими депутатами поправки об отсрочке выхода королевства из ЕС.

19 октября британские парламентарии проголосовали за поправку, обязывающую Джонсона запросить новую отсрочку выхода Британии из Евросоюза.

В ЕС призвали Лондон проинформировать альянс о дальнейших действиях по брекситу.

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