Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.

«Запрос об отсрочке только что поступил. Сейчас я начну консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать», — написал он в Twitter.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

Ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров Туск сообщил, что ожидает от Джонсона официального письма в связи с поддержкой британскими депутатами поправки об отсрочке выхода королевства из ЕС.

19 октября британские парламентарии проголосовали за поправку, обязывающую Джонсона запросить новую отсрочку выхода Британии из Евросоюза.

В ЕС призвали Лондон проинформировать альянс о дальнейших действиях по брекситу.