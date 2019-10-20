Премьер Нидерландов обсудил с Джонсоном ситуацию с брекситом

Премьер Нидерландов Марк Рютте обсудил в телефонном разговоре с британским коллегой Борисом Джонсоном ситуацию с выходом Великобритании из ЕС.

«Только что связался с Борисом Джонсоном, с которым мы обсудили ситуацию вокруг брексит. Я пожелал ему успехов в следующих шагах в британской палате общин. Мы договорились поддерживать тесный контакт», — написал Рютте в Twitter.

Zojuist contact gehad met @BorisJohnson en de situatie rond #Brexit doorgesproken. Heb hem succes gewenst met de volgende stappen in het Britse Lagerhuis. We hebben afgesproken nauw contact te houden. — Mark Rutte (@MinPres) October 19, 2019

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что обсудил по телефону с Джонсоном ситуацию по брекситу и ожидает от него официального письма в связи с поддержкой британскими депутатами поправки об отсрочке выхода королевства из ЕС.

19 октября британские парламентарии проголосовали за поправку, обязывающую Джонсона запросить новую отсрочку выхода Британии из Евросоюза.