Туск провёл телефонный разговор с Джонсоном по ситуации с брекситом

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию по брекситу и ожидает от него официального письма в связи с поддержкой британскими депутатами поправки об отсрочке выхода королевства из ЕС.

«Жду письмо. Я только что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию после голосования в палате общин», — написал Туск в своём Twitter.

По информации Sky News, Джонсон до конца дня направит Туску письмо с просьбой о новом переносе брексита.

Ранее в ЕС призвали Лондон проинформировать альянс о дальнейших действиях по брекситу.

19 октября британские парламентарии проголосовали за поправку, обязывающую Джонсона запросить новую отсрочку выхода Британии из Евросоюза.