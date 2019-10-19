Туск провёл телефонный разговор с Джонсоном по ситуации с брекситом
«Жду письмо. Я только что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию после голосования в палате общин», — написал Туск в своём Twitter.
По информации Sky News, Джонсон до конца дня направит Туску письмо с просьбой о новом переносе брексита.
Ранее в ЕС призвали Лондон проинформировать альянс о дальнейших действиях по брекситу.
19 октября британские парламентарии проголосовали за поправку, обязывающую Джонсона запросить новую отсрочку выхода Британии из Евросоюза.