ЕС ожидает от Британии информации о своих дальнейших шагах по брекситу

Европейский союз ждёт от Великобритании пояснений о своих дальнейших шагах после того, как британские депутаты проголосовали за поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона запросить у ЕС отсрочку брексита.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

По её словам, ЕК приняла к сведению то, что само соглашение о брексите не было поставлено на голосование.

«Правительство Великобритании должно теперь сообщить нам о следующих шагах как можно скорее», — говорится в сообщении Андреевой в Twitter.

Ранее британские депутаты во время голосования поддержали поправку, которая обязывает премьер-министра запросить у Европейского союза новую отсрочку брексита.

При этом сам Джонсон заявил, что не собирается просить ЕС об отсрочке выхода страны из состава объединения.

17 октября ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно новой сделки по брекситу.