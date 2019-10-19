ЕС ожидает от Британии информации о своих дальнейших шагах по брекситу
- Reuters
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
По её словам, ЕК приняла к сведению то, что само соглашение о брексите не было поставлено на голосование.
«Правительство Великобритании должно теперь сообщить нам о следующих шагах как можно скорее», — говорится в сообщении Андреевой в Twitter.
Ранее британские депутаты во время голосования поддержали поправку, которая обязывает премьер-министра запросить у Европейского союза новую отсрочку брексита.
При этом сам Джонсон заявил, что не собирается просить ЕС об отсрочке выхода страны из состава объединения.
17 октября ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно новой сделки по брекситу.