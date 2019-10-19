ЕС ожидает от Британии информации о своих дальнейших шагах по брекситу

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Европейский союз ждёт от Великобритании пояснений о своих дальнейших шагах после того, как британские депутаты проголосовали за поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона запросить у ЕС отсрочку брексита.
ЕС ожидает от Британии информации о своих дальнейших шагах по брекситу
  • Reuters

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

По её словам, ЕК приняла к сведению то, что само соглашение о брексите не было поставлено на голосование.

«Правительство Великобритании должно теперь сообщить нам о следующих шагах как можно скорее», — говорится в сообщении Андреевой в Twitter.

Ранее британские депутаты во время голосования поддержали поправку, которая обязывает премьер-министра запросить у Европейского союза новую отсрочку брексита.

При этом сам Джонсон заявил, что не собирается просить ЕС об отсрочке выхода страны из состава объединения.

17 октября ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно новой сделки по брекситу.

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