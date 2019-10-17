Около 100 человек пострадали в результате протестов в Каталонии

По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в результате протестов в испанской Каталонии, говорится в сообщении службы медицинской помощи автономии.

Согласно опубликованным в Twitter данным, наибольшее число пострадавших пришлось на Барселону, где за помощью к медикам обратились 57 человек, а также на города Манреса и Льейда.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в центре Барселоны пострадали не менее 11 человек.

Отмечалось, что пять колонн митингующих направлялись из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны в Барселону для участия во всеобщей акции протеста.

Беспорядки начались на фоне вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении в Каталонии референдума о независимости в 2017 году.