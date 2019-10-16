Пять колонн митингующих направились в Барселону
- Reuters
Об этом информирует 24 Horas.
Arrancan las cinco "Marchas por la libertad" que llegarán el viernes a Barcelona https://t.co/lV2vnzDFZcpic.twitter.com/iecuujwV8X— 24h (@24h_tve) 16 октября 2019 г.
Отмечается, что митингующие направляются в Барселону из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.
Ранее сообщалось, что в Каталонии протест сторонников независимости региона перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
По сообщению СМИ, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 130 человек.
Протесты начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году в Каталонии.