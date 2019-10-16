Пять колонн митингующих направились в Барселону

Пять колонн митингующих направляются из различных городов в Барселону, чтобы принять участие во всеобщей акции протеста после вынесения приговоров каталонским политикам из-за референдума о независимости в 2017 году.

Об этом информирует 24 Horas.

Arrancan las cinco "Marchas por la libertad" que llegarán el viernes a Barcelona https://t.co/lV2vnzDFZcpic.twitter.com/iecuujwV8X — 24h (@24h_tve) 16 октября 2019 г.

Отмечается, что митингующие направляются в Барселону из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.

Ранее сообщалось, что в Каталонии протест сторонников независимости региона перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

По сообщению СМИ, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 130 человек.

Протесты начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году в Каталонии.