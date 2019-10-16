Пять колонн митингующих направились в Барселону

Короткая ссылка
Пять колонн митингующих направляются из различных городов в Барселону, чтобы принять участие во всеобщей акции протеста после вынесения приговоров каталонским политикам из-за референдума о независимости в 2017 году.
Пять колонн митингующих направились в Барселону
  • Reuters

Об этом информирует 24 Horas.

Отмечается, что митингующие направляются в Барселону из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.

Ранее сообщалось, что в Каталонии протест сторонников независимости региона перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией

По сообщению СМИ, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 130 человек. 

Протесты начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году в Каталонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить