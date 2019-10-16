Более 70 правоохранителей пострадали при протестах в Каталонии

Более 70 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время протестов в Каталонии. Об этом информирует El País.

«72 полицейских были ранены в Барселоне, Таррагоне и Льейде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 51 участник протестных акций был задержан.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 130 человек.

Сообщалось, что в барселонском аэропорту Эль-Прат в понедельник, 14 октября, было отменено более 100 рейсов, во вторник, 15 октября, — 45.

Протесты начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году в Каталонии.