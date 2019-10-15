Более ста рейсов были отменены из-за протестов в аэропорту Барселоны

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В аэропорту Барселоны «Эль-Прат» в понедельник, 14 октября, было отменено более ста рейсов из-за вспыхнувших ранее протестов.
Более ста рейсов были отменены из-за протестов в аэропорту Барселоны
  • Reuters

Об этом пишет El Pais.

Отмечается, что члены экипажей не смогли добраться до аэропорта в связи с тем, что были закрыты метро и железнодорожные станции, а также перекрыты дороги. 

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате протестов сторонников независимости Каталонии возросло до 56.

В акции принимают участие тысячи человек.

Протесты проходят на фоне решения Верховного суда Испании вынести приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году. 

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