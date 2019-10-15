Более ста рейсов были отменены из-за протестов в аэропорту Барселоны
- Reuters
Об этом пишет El Pais.
Отмечается, что члены экипажей не смогли добраться до аэропорта в связи с тем, что были закрыты метро и железнодорожные станции, а также перекрыты дороги.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате протестов сторонников независимости Каталонии возросло до 56.
В акции принимают участие тысячи человек.
Протесты проходят на фоне решения Верховного суда Испании вынести приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году.