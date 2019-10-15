СМИ: В Каталонии протестующие перекрыли железную дорогу

Каталонские протестующие перекрыли участок железной дороги в муниципалитете Матаро. Об этом сообщает газета Periodico.

Отмечается, что участники протестов перекрыли железнодорожные пути на участке Матаро — Барселона, движение поездов было остановлено.

Также уточняется, что по-прежнему не восстановлено движение поездов на участке Барселона — Жирона, где 14 октября были повреждены железнодорожные пути.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Барселоны Эль-Прат в понедельник, 14 октября, из-за протестов было отменено более 100 рейсов.

14 октября верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом, что привело к волне протестов.