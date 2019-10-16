Трамп встречается с членами конгресса США для обсуждения Турции

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Президент США Дональд Трамп организовал встречу с членами конгресса, чтобы обсудить с ними ситуацию с Турцией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией», — указали в администрации американского президента.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители демократов и республиканцы, возглавляющие комитеты в сенате и палате представителей США.

Ранее Трамп пригрозил «опустошительными» для экономики Турции санкциями.

14 октября американский лидер подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

9 октября Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

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