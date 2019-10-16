Трамп пригрозил «опустошительными» для экономики Турции санкциями

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США могут ввести дополнительные «опустошительные санкции» против Турции, если переговоры не увенчаются успехом. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Трамп пригрозил «опустошительными» для экономики Турции санкциями
  • © Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думаю, что у них (Пенса и Эрдогана. — RT) будет успешная встреча. Если же нет, санкции, пошлины и другие меры, которые мы приняли и примем в отношении Турции, станут опустошительными для турецкой экономики», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео во время визита в Турцию призовут Анкару прекратить ведение огня в Сирии, где проводится военная операция «Источник мира». 

Как подчёркивал Помпео, у Вашингтона нет желания разрывать отношения с Анкарой.

Трамп 14 октября подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

В Турции отметили, что не обеспокоены введением санкций и намерены продолжить операцию в Сирии.

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