Помпео заявил об отсутствии у США планов разрывать отношения с Турцией

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской стороны нет желания разрывать отношения с Турцией.
Помпео заявил об отсутствии у США планов разрывать отношения с Турцией
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Нашей целью не является разрыв отношений с Турцией. Она является членом НАТО, у нас важные общие интересы в области безопасности. Наша цель — перекрыть возможности для Турции продолжать подобную деятельность. Мы работаем над тем, чтобы остановить это», — сказал он.

Вместе с этим госсекретарь подтвердил информацию о том, что вместе с вице-президентом США Майком Пенсом он планирует провести личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Эрдоган не исключил, что его запланированный на ноябрь визит в Соединённые Штаты может не состояться.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с турецкой военной операцией в Сирии.

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