Войска международной коалиции покинули сирийские города Ракка и Табка

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Военнослужащие возглавляемой США международной коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии.
Войска международной коалиции покинули сирийские города Ракка и Табка
  • Reuters

Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

«Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод войск из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод Lafarge, Ракку и Табку», — написал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий международной коалиции.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В этот же день турецкая армия приступила к наземной части военной операции.

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