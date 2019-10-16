Войска международной коалиции покинули сирийские города Ракка и Табка
- Reuters
Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.
«Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод войск из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод Lafarge, Ракку и Табку», — написал он.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий международной коалиции.
9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В этот же день турецкая армия приступила к наземной части военной операции.