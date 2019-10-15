Эрдоган рассказал об этапах возвращения беженцев в Сирию
- Reuters
«Дай бог за очень короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе вернутся миллион, на втором — два миллиона беженцев», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск счёл шантажом обещание Эрдогана открыть границу и выпустить беженцев в Европу, если Евросоюз назовёт операцию «Источник мира» вторжением.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии против террористов проводится согласно плану, представленному в Совет Безопасности ООН.