В ЕС готовы принять дополнительные меры давления на Турцию

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если нынешние меры давления на Турцию, призванные остановить турецкую военную операцию в Сирии, не принесут результата, то страны Евросоюза обсудят дополнительные шаги, чтобы повлиять на Анкару.

«Мы хотим оставаться в диалоге с Турцией, мы хотим заставить их прекратить это вторжение. Для этого хорошо оставаться в диалоге, но, естественно, если всё это не принесёт плодов, то мы подготовим новые меры», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр отказался отвечать на вопрос о том, рассматривается ли странами Евросоюза в настоящий момент такой вариант действий.

Ранее совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.