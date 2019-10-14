В ЕС готовы принять дополнительные меры давления на Турцию
- Reuters
«Мы хотим оставаться в диалоге с Турцией, мы хотим заставить их прекратить это вторжение. Для этого хорошо оставаться в диалоге, но, естественно, если всё это не принесёт плодов, то мы подготовим новые меры», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим министр отказался отвечать на вопрос о том, рассматривается ли странами Евросоюза в настоящий момент такой вариант действий.
Ранее совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.