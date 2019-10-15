Эрдоган прокомментировал военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии против террористов проводится согласно плану, представленному в Совет Безопасности ООН.

Об этом, как сообщает Интерфакс, он сказал в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

По его словам, Анкара продолжит «операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если нынешние меры давления на Турцию, призванные остановить турецкую военную операцию в Сирии, не принесут результата, то страны Евросоюза обсудят дополнительные шаги, чтобы повлиять на Анкару.