Главы Минобороны России и Турции обсудили турецкую операцию в Сирии

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили турецкую операцию «Источник мира» в Сирии.
Главы Минобороны России и Турции обсудили турецкую операцию в Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы интенсивно контактируем по операции «Источник мира» с нашими партнёрами. Сегодня у меня была беседа с российским коллегой Сергеем Шойгу», — сказал турецкий министр журналистам.

По словам Акара, турецкая и российская стороны обменялись мнениями, обсудили шаги, которые должны быть предприняты в связи с данной военной операцией.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию. 

9 октября Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить