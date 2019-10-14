Главы Минобороны России и Турции обсудили турецкую операцию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили турецкую операцию «Источник мира» в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы интенсивно контактируем по операции «Источник мира» с нашими партнёрами. Сегодня у меня была беседа с российским коллегой Сергеем Шойгу», — сказал турецкий министр журналистам.

По словам Акара, турецкая и российская стороны обменялись мнениями, обсудили шаги, которые должны быть предприняты в связи с данной военной операцией.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.

9 октября Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

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