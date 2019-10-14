Посольство России оценило ситуацию с застрявшими из-за тайфуна в Японии туристами

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Посольство России в Японии сообщило о том, что российские граждане не могут покинуть токийский аэропорт Нарита из-за отмены нескольких внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines в результате обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис».
Посольство России оценило ситуацию с застрявшими из-за тайфуна в Японии туристами
  • Pixabay

«В настоящее время консульский отдел посольства совместно с авиакомпанией и российскими туристическими агентами ведёт работу по поиску возможных решений в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении посольства на Facebook.

Ранее стало известно, что число жертв тайфуна в Японии увеличилось до 53. 

Также сообщалось, что из-за последствий «Хагибиса» около 100 тыс. домов в 13 префектурах Японии остались без электроснабжения

В связи с трагедией соболезнования выразили Генсек ООН Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин.

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