Из-за тайфуна в Японии без электричества остались около 100 тысяч домов

Короткая ссылка
Из-за последствий тайфуна «Хагибис» около 100 тыс. домов в 13 префектурах Японии остаются без электроснабжения. Об этом сообщает Kyodo.

По его данным, процесс восстановления инфраструктуры осложняется большим количеством упавших из-за действий стихии деревьев, а также множественными подтоплениями территорий. 

Предполагается, что восстановительные работы должны быть завершены к середине недели.

Ранее стало известно, что 33 человека погибли от последствий тайфуна «Хагибис» в Японии. При этом ещё 19 человек пропали без вести в 11 префектурах страны.

В связи с трагедией соболезнования выразили генсек ООН Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить