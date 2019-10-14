Из-за тайфуна в Японии без электричества остались около 100 тысяч домов
По его данным, процесс восстановления инфраструктуры осложняется большим количеством упавших из-за действий стихии деревьев, а также множественными подтоплениями территорий.
Предполагается, что восстановительные работы должны быть завершены к середине недели.
Ранее стало известно, что 33 человека погибли от последствий тайфуна «Хагибис» в Японии. При этом ещё 19 человек пропали без вести в 11 префектурах страны.
В связи с трагедией соболезнования выразили генсек ООН Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин.