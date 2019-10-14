Гутерреш выразил соболезнования семьям жертв тайфуна в Японии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от тайфуна «Хагибис» в Японии.

«Генеральный секретарь опечален сообщениями о гибели людей и огромных разрушениях, вызванных тайфуном «Хагибис» в Японии. Он выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Японии», — говорится в сообщении на сайте генсека ООН.

Ранее президент Роcсии Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна, обрушившегося на страну.

По данным агентства Kyodo, 33 человека погибли от последствий тайфуна «Хагибис». При этом ещё 19 человек пропали без вести в 11 префектурах Японии.

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