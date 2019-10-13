Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии

Президент Роcсии Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.

Текст опубликован на сайте Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — указано в телеграмме.

Путин надеется, что последствия тайфуна в Японии будут в полной мере преодолены.

Ранее сообщалось, что из-за последствий тайфуна «Хагибис» в Японии погибли более 20 человек, ещё 126 пострадали.