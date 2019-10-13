Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 21

В Японии в результате последствий тайфуна «Хагибис», по последним данным, погиб 21 человек, ещё 126 пострадали. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Reuters

Отмечается, что ещё 16 человек считаются пропавшими без вести. По данным телеканала, жители 28 префектур Японии получили травмы. Ранее сообщалось о 19 погибших и около 100 пострадавших из-за тайфуна «Хагибис».