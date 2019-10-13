Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 21
В Японии в результате последствий тайфуна «Хагибис», по последним данным, погиб 21 человек, ещё 126 пострадали. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
- Reuters
Отмечается, что ещё 16 человек считаются пропавшими без вести.
По данным телеканала, жители 28 префектур Японии получили травмы.
Ранее сообщалось о 19 погибших и около 100 пострадавших из-за тайфуна «Хагибис».
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