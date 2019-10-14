Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53
В результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии, по последним данным, на территории 11 префектур погибли 53 человека. Об этом сообщает агентство Kyodo.
- Reuters
По его данным, ещё 16 человек считаются пропавшими без вести.
По всей стране наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и в водоснабжении.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
Ранее сообщалось о 44 жертвах тайфуна в Японии.
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