Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53

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В результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии, по последним данным, на территории 11 префектур погибли 53 человека. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53
  • Reuters

По его данным, ещё 16 человек считаются пропавшими без вести. 

По всей стране наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и в водоснабжении. 

Поисково-спасательные операции продолжаются. 

Ранее сообщалось о 44 жертвах тайфуна в Японии

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