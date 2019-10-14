Песков оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.
Песков оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии
  • РИА Новости

«Мы даже не хотели бы думать о таком варианте... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил», — цитирует РИА Новости Пескова.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, не возникает ли опасность, что Россия может быть вовлечена в конфликт с Турцией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии. По словам турецкого лидера, он находится на связи с российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган отметил, что сочинское соглашение с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб успешно реализуется по итогам встреч в Тегеране и Анкаре.

Накануне стало известно, что правительственные войска Сирии отправились к границе с Турцией. По данным СМИ, они присоединятся к курдским вооружённым формированиям для борьбы с турецкой армией, которая проводит на севере арабской республики военную операцию «Источник мира».

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать операцию до тех пор, пока не достигнет своих целей.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции в Сирии.

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