Протестующие в Эквадоре перекрыли подъезды к аэропорту столицы страны

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Демонстранты перекрыли подъезды к аэропорту имени маршала Сукре, который располагается в столице Эквадора.
Протестующие в Эквадоре перекрыли подъезды к аэропорту столицы страны
  • Reuters

Об этом на своей странице в Twitter сообщило руководство аэропорта.

«В настоящее время подъезды к аэропорту имени маршала Сукре заблокированы. Мы просим принимать это во внимание», — говорится в Twitter аэропорта.

Ранее в Эквадоре была приостановлена работа на ряде месторождений нефти из-за протестов.

9 октября эквадорский лидер Ленин Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов из-за беспорядков.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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