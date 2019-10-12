Протестующие в Эквадоре перекрыли подъезды к аэропорту столицы страны

Демонстранты перекрыли подъезды к аэропорту имени маршала Сукре, который располагается в столице Эквадора.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило руководство аэропорта.

«В настоящее время подъезды к аэропорту имени маршала Сукре заблокированы. Мы просим принимать это во внимание», — говорится в Twitter аэропорта.

ATENCIÓN Al momento las vías de acceso al Aeropuerto Mariscal Sucre se encuentran bloqueadas, pedimos precaución. Manténgase informado por los canales oficiales. #QuitoExigePazpic.twitter.com/gohjmzO7Jk — Empresa de Servicios Aeroportuarios Quito (@ServiAeroQuito) 12 октября 2019 г.

Ранее в Эквадоре была приостановлена работа на ряде месторождений нефти из-за протестов.

9 октября эквадорский лидер Ленин Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов из-за беспорядков.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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